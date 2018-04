En una de las postales, tomada en Pedraza, al norte de Madrid, aparece de fondo la cabeza una mujer de pelo largo y atado pero sin cuerpo. De inmediato, los usuarios en las redes se sorprendieron sobre la rara figura que pasaba a espaldas de los protagonistas. “Hey, hay un fantasma detrás tuyo, negrito!!!”, “Tenés una cabeza que pasó por al lado tuyo!!!”, “Jaja ¿qué onda.? Photoshop o brujería?”, ¡¡¡Dios mío!!!, fueron algunos de los comentarios que le dejaron al Negro Oro junto a la comentada imagen.

Entre los comentarios también hubo personas que no creen en las apariciones fantasmales y dijeron lo suyo: “Mentes subnormales es una falla de la cámara o una aplicación mal usada. Un fantasma no tiene tanto brillo en el pelo por favor”, dijo el usuario Vivi.amar.

p22-f1-gonzalez-oro-foto-fantasma.jpg

No tiene photoshop

Ante el revuelo que se armó, González Oro contó sus sensaciones: “Hay dos fotos iguales. En la primera no hay nada y en la segunda apareció esa cabeza. Será el diablo que me viene a buscar... La verdad es que yo me di cuenta por los comentarios de la gente”.

El conductor también borró toda sospecha sobre si el material había sido alterado y aseguró que la fotografía “tiene cero retoque”.