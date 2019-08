"Quedaron fuera del sistema, realmente la pasaron mal, pero mal. Durante cuatro años y ahora vuelven a tener otra vez la posibilidad de laburar", remarcó Fantino, antes de plantar postura. A mi no me parece correcto que eso se haga con nadie. Entraron en listas negras", blanqueó para luego indagar si, de ganar las elecciones Alberto Fernández dará lugar a un escenario similar aunque de distinto color. "Hay un miedo, una desconfianza y te lo pregunto mirándote a los ojos y te está viendo gran parte de la corporación periodística por el gran número de rating que hay: ¿qué va a pasar con los periodistas? ¿Se viene el ministerio de la venganza?".

"Alberto me parece que ayer fue clarísimo: 'ni venganza ni revancha'", respondió el candidato a diputado por el Frente de Todos citando una frase que dijo el candidato a presidente de esa fuerza política al celebrar su triunfo en las PASO. "Pero lo quiero hace más expreso, uno de los puntos del acuerdo de partidos está planteado expresamente y por escrito, así como hay uno que habla de la independencia del Poder Judicial para dejar bien delimitada la imposibilidad de la injerencia del poder político sobre el judicial. Nosotros como Frente Renovador, a la hora de tomar la decisión de participar del Frente de todos, dijimos claramente que queríamos ser garantes de la libertad de expresión, de la libertad de trabajo de los periodistas y la libertad de palabra. No solo eso, si eso no pasara me vas a tener a mi parado de manos defendiéndolos", sentenció. "Pero estoy seguro que el primer defensor de los periodistas va a ser Alberto Fernández", aseguró.

Embed

"Perdón, pero entonces dudabas... por que si se lo tuviste que plantear a Alberto, tenías la misma duda que Alejandro", contrapuso en forma punzante la periodista Rominal Manguel. "pero como tenía la duda lo planteé por escrito y lo aceptaron firmar". reconoció Massa.

Antonio Laje fue otro periodista que se refirió al tema al decir en su programa Buenos días América que el gobierno tuvo una gran protección mediática.

En sintonía, el analista de medios Martín Becerra escribió una nota titulada "La derrota de los medios", en la que postuló: "Desde la recuperación constitucional de 1983 a la fecha, ningún gobierno gozó, como lo hizo Macri, del fervor sincronizado de la élite de lo que en otra época se llamaban "líderes de opinión". El sopapo propinado por la sociedad en las urnas declara caducos liderazgos políticos rancios que hasta antenoche eran festejados como innovadores, republicanos o modernos (al decir de sus intelectuales) por parte de opinólogos que miran a la sociedad desde sets de televisión donde pontificaron las bondades del macrismo en estos cuatro años. Al igual que sus contertulios de la uniforme aristocracia periodística, se alimentaron de esa realidad paralela tan propia del corredor norte de la Ciudad de Buenos Aires y sus vecinos Vicente López y San Isidro, desconectados del resto de la Argentina, de sus percepciones, necesidades y padecimientos".