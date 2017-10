¿Fátima Flórez se destapa con Mirtha Legrand?

Cabe recordar que el capocómico el domingo pasado dejó el programa de la diva, ya que se fue a instalar a Estados Unidos por una propuesta teatral.

¡Por fin!: Algunos medios indican que Fátima no iba al ciclo de Mirtha para no generar más roces con Gasalla.

¿Prohibida?

Lo llamativo de todo esto es que Fátima llega a la mesa luego que Gasalla anunciara su alejamiento del clásico ciclo.

¿Era Gasalla quien no quería que Fátima fuera a la mesa de Mirtha para que no le preguntaran acerca del conflicto entre ellos? Muchos medios aseguran que la producción de Susana no quería y permitía que la humorista vaya a lo de Mirtha para no generar más conflictos.

Por otro lado, Mirtha fue quien se encargó de contar semanas atrás que había invitado a Gasalla en varias ocasiones, pero el humorista se negaba a concurrir.