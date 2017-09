Fátima Florez y Gasalla siguen en pie de guerra

Después del programa en vivo, el capocómico habló con la prensa y respondió sobre el vínculo con su colega, con quien hace meses mantiene una disputa por el protagonismo en el ciclo dominguero.

“No tengo nada que decir. Yo no tengo nada que ver con la producción, es decir, con este cambio de autoridades, nadie te consulta nada. El problema lo tienen que hablar con ella, porque es ella la que salió a hablar y lloró en cada programa”, fustigó Gasalla.

“Yo no vivo de eso. Se debe notar que tengo otra vida. El tema es que de golpe la producción arma un grupo de gente y no sabés para dónde vamos a agarrar. Esto no tiene tanta elaboración”, lamentó el humorista, haciendo alusión a los roles en el programa de la diva.

Lo deliró con la voz de Süller

Más tarde, Fátima festejó su larga participación en el sketch y bromeó sobre la incomodidad de Gasalla. “Es que estaba la Süller, le comieron la lengua los ratones”, dijo divertida e irónica, todavía en personaje.

Luego de admitir que existen “chispazos como en todos los trabajos”, la imitadora sostuvo que fue el mismo Gasalla quien la propuso para que fuera parte del programa este año. Sobre sus lágrimas por el conflicto, expresó: “Lloré porque soy un ser humano y me corre sangre por las venas. Soy sensible, ¿es un pecado?”.

El productor de Su la mandó al frente

Tras rechazar la nota con Cristina Kirchner, se esperaba que Susana Giménez hablara sobre el tema en el ciclo. Si bien eso no ocurrió, su productor, Federico Levrino, reavivó la polémica al tuitear: “Como cualquier productor de raza, defendí la idea de una nota con CFK. Lamentablemente no logré convencer a SG y así terminó la negociación”. Lo peor llegó después, cuando Jorge Rial compartió un audio en el que Levrino explica: “Te guste o no te guste, no puede decir eso de una presidenta elegida democráticamente. Ya me re puteé, a mí no me comentó que lo iba a hacer. Tiene más de 70 años, es inmanejable, la habrán operado este día y habrá dicho esto”. “¡Me perdí la nota más importante de mi vida!”, remató disgustado.