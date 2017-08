Fátima se angustió por no estar en el ciclo de Susana

Marina Calabró indicó que la producción justificó la ausencia de la imitadora argumentando que “no daba para el humor porque era una noche de elecciones”. “Gente de su entorno dice que Fátima estuvo triste el finde, que lloró y que no responde los mensajes. Algunos le dicen que renuncie”, reveló la panelista.

Adrián Pallares, por su parte, sumó: “Antes tenía un problema, que era Antonio Gasalla. Ahora tiene otro: Susana Giménez. A ella no le gustó cómo la imitó”.

Salud: Flórez dijo que tuvo anorexia y que el problema con Gasalla le cerró el estómago.

El fantasma de la anorexia

Durante el fin de semana, Fátima dio una entrevista y contó que a los 16 años sufrió anorexia. “Ahora cuando me dan nervios se me cierra mucho el estómago. Cuando sucedió lo de Gasalla se me cerró una semana”, señaló la imitadora.