Fede Bal no se siente muy cómodo en Pampita online

Buenos Aires. Fede Bal es uno de los panelistas de Pampita online. A dos semanas del debut del programa, el actor confesó cómo se siente en ese lugar y aclaró que él no es periodista. “Me divierto. Es como un rol no tanto de panelista, sino más de amigo invitado. Yo no soy panelista, no soy periodista de espectáculos, hablo de la actualidad y desde mi punto de vista”, dijo. Cuando el movilero de Intrusos le preguntó si había entendido el rol que le toca, Fede respondió: “No, todo lo contrario de hecho. Es difícil, así que no entiendo y no me siento cómodo del todo porque tengo muchos amigos en el medio. No quiero tirar mala onda como muchos han tirado para mi lado”.