“Sólo eso. Renuncié”, dijo Feinmann después sin ahondar en los motivos. Mientras, disparó contra Manguel en Twitter al replicar un mensaje que rezaba: “Manguel echando a Fernando Carnota. Si, misma que armó quilombo por un shhh ????#animalessueltos #QueVuelvaFeinmann”.

Más tarde compartió una nota donde la periodista señala que el conductor de A24 se fue del ciclo porque “estaba muy cansado, con mucho laburo”. Sin embargo, luego eliminó el tuit. “Espero que no me use de chivo expiatorio para irse”, afirmaba Manguel. Aunque Feinmann elevó su renuncia el jueves, desde América no quieren dar ninguna información, ya que buscan que revea la decisión.