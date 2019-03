Felipe VI no pide perdón a México por la conquista de América

España. Madrid dijo no entender la carta enviada por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y cree que no motivará “nada grave en las relaciones entre ambos países”, aseguró José Guirao, ministro de Cultura. “López Obrador tiene derecho a pedir lo que quiera, pero no lo entendemos”, afirmó el titular de Cultura, que añadió que la petición que transmitió al rey “no responde a criterios históricos de lo que fue la presencia española en México”.