Feria: las ventas son esquivas en la vuelta de los artesanos

Llevan seis encuentros, desde la habilitación el 27 de julio, pero la realidad de su negocio no tiene nada que festejar. "Se podría decir que las ventas no arrancaron", admitió a LMN Jorge, uno de los feriantes. El hombre aseguró que, en caso de tener que poner un porcentaje, no llega al 10% de lo que vendía antes de la pandemia.

Lejos parecen haber quedado esas tardes de sahumerios y shows en vivo, en las que la gente intentaba no chocarse para circular por el paseo de los artesanos. Si bien el lugar solía funcionar en toda la cuadra entera del bulevar de la Av. Argentina, ahora solo ocupan la mitad. De 85 feriantes fijos que viven de la feria, solo unos 20 han vuelto a abrir sus puestos.

Las ventas son esquivas en la vuelta de los artesanos Omar Novoa

Ahora apenas suena una música tibia para ambientar el lugar y ya no hay filas en sus tiendas. La mayoría de los artesanos cierran el día sin que nadie les haya agarrado sus productos para observar. "La gente tiene mucho miedo, no se animan ni siquiera a levantar las artesanías como hacían antes", admitió Daiana, otra de las puesteras del lugar.

Su situación es de las más complejas, ya que sus artesanías se venden mucho más en verano. Hace pulseras, collares y tobilleras de macramé, y no ha vendido "prácticamente nada" desde que abrió la feria.

Para respetar los protocolos sanitarios, además de usar barbijos y separar los puestos con un metro y medio de distancia, tienen un plástico transparente que separa al público del otro lado del mostrador. Además, en caso de que alguien toque alguna de las artesanías, la rocían con alcohol diluido en agua. Sin embargo, la delicada situación que atraviesan no solo se debe a la caída de las ventas. También han tenido dificultades para producir en tiempos de pandemia. "Es complicado ser artesano y no estar produciendo, pero la realidad es que no podíamos hacerlo si no vamos a vender", lanzó Jorge, que trabaja con metal y engarces. Por otro lado, el costo de los materiales de producción se elevó en un 100% durante la cuarentena. "Hoy es casi imposible comprar metal, porque sale 125 mil pesos el kilo", se lamentó el hombre.

Lo único que rescatan es, al menos, la posibilidad de volver a sus puestos de trabajo.

-> Un oficio como modo de vida

No es el negro, pero le dicen Rada. Es artesano por oficio, pero también por su filosofía de vida. Él, como tantos otros compañeros del rubro, intentan vivir desde un punto de vista comunitario. “Tenemos una economía de la autogestión”, aseguró. Por las mañanas riega y acomoda su huerta, donde cultiva verduras con las que se asegura varias comidas por estación y frutas, con las que hace dulces artesanales para vender. “Necesitamos el mango, pero intentamos sobrevivir entrando en el sistema lo menos posible”, contó.

Desde allí se refirió a la cuarentena administrada por la clase política neuquina. “Yo entiendo lo que alegan las autoridades. Pero a diferencia de ellos, abro la heladera y tengo un limón exprimido y un turrón que me quedó de navidad”, apuntó.