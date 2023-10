Fernanda Iglesias reveló por qué Fede Bal le parece un personaje "nefasto"

Entonces, el conductor Ángel De Brito reveló que habló con el hijo de la capocómica para que vaya al programa, y él le envió un mensaje para Nazarena Vélez, diciéndole que se quede el día que vaya al piso, "me parece que si no nos agredimos, podemos compartir un estudio de televisión". Sin dudarlo, la panelista sentenció: "¿Estamos todos locos? ¿Yo estoy loca? No quiero compartir nada con él".

"Para mí el show no debe continuar, hay cosas con las que no se negocian. Hay gente con la que uno no se quiere cruzar nunca más en la vida. 'Somos artistas, nos vamos a cruzar', andá a cruzarte con tu vieja", expresó muy indignada Nazarena. A lo que Marixa Balli, que también tiene un conflicto con Carmen, comentó: "Yo siento que no entienden dónde está el límite".

Frente a esto, Fernanda decidió expresar su tajante opinión al respecto: "Me parece muy nefasto Fede Bal. Todas las cosas que hizo. Me dio más bronca lo que quiso hacer con Nazarena, de minimizar... ¿Qué? Le pegaste a mi hija, no te voy a perdonar nunca".

Nazarena Vélez explicó porqué odia a Mariano Iudica

En los últimos días, en LAM, se escuchó a Nazarena Vélez hacer un comentario haciendo alusión a que no “se bancaba” a una persona de la farándula. En este sentido, se generó incertidumbre hasta que finalmente se dio a conocer que se trataba de Mariano Iúdica, por lo que se reveló el motivo.

2.JPG

Con micrófonos abiertos y sin estar al tanto de esto, Nazarena Vélez expresó que no se bancaba a Mariano Iúdica, aunque no lo quiso nombrar. Ante la revolución que se generó, a la panelista no le quedó otra que admitir que era para él el comentario negativo.

Es por eso que en LAM abordaron el tema para saber los motivos por los cuales ella no se banca al conductor. Es por eso que Ángel de Brito comenzó a consultarle al respecto para invitarla a que lo cuente: “¿Y por qué no lo soportás a Mariano?”.

Tras comenzar a indagar, a Nazarena Vélez no le quedó otra que comenzar a exponer los motivos por los que no lo banca. “Hubo comentarios... viste que yo soy rencorosa... viste que yo me quedo con las cosas. Soy así. No sé si tuvimos mucha onda siempre”, expresó aún sin animarse a contar la génesis del problema.

Ante la insistencia, no le quedó otra que ahondar en el asunto: “Era del momento en el que era muy ‘team Florencia (De la Ve)’”. Y detalló qué fue lo puntual que la llevó al fastidio: “Tenía actitudes medias chotas, y después, cuando Barbie se puso de novia con Lucas (su hermanastro) tuvo comentarios muy chotos”.

Ahondando en el asunto, reveló qué fue lo puntual que dijo y que no le gustó: “‘Y bueno ¿Qué querés con esa familia? Que están los hermanastros’. Una cosa así, muy soreta”, mencionó Nazarena Vélez que había dicho. Sin embargo, aclaró que ella nunca lo escuchó de su boca, sino que simplemente “le llegó por alguien” y eligió creer.

“Comentarios chotos. Entonces como que no lo soporto. Igual todo bien”, reveló segura de que él realizó estos comentario y este fue el motivo que la llevó a odiar a Mariano Iúdica.