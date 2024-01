Fernando Burlando reaccionó con furia al escuchar la defensa de Aníbal Lotocki

Qué dijo Fernando Burlando sobre Lotocki

“Nos está diciendo que sus víctimas no son víctimas, que son apenas denunciantes y que todo el dolor, el sufrimiento y la agonía que padecieron no han sido reales, no cuentan, no hacen la cuestión", agregó.

El abogado lamentó que el tiempo de encarcelamiento no haya llevado a Lotocki a la reflexión y autocrítica, sino que, por el contrario, haya potenciado su perversidad y desprecio por la vida. Burlando concluyó comparando las declaraciones del médico con una nueva fantasía, donde la culpa recae en el fabricante del veneno suministrado a las víctimas.

"Ahora la culpa la tiene, según su nueva fantasía, el fabricante del veneno que suministró a sus víctimas. Salvando las distancias, es Jack el Destripador haciendo responsable al fabricante de la navaja que usaba. Tengo que repetir los motivos de su detención!?", cerró Aníbal Lotocki.

Esta polémica surge luego de la entrevista en "Socios del Espectáculo", donde Lotocki defendió su inocencia y compartió detalles de su vida diaria en prisión, generando un fuerte rechazo por parte del abogado de Silvina Luna y avivando la controversia en torno al caso.