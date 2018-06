Fernando Sánchez: "Los candidatos deben surgir por consenso"

—¿Qué acciones piensa realizar en las provincias, por ejemplo en Neuquén, con todos los recursos que se envían para obras o programas federales?

En la época de Julio de Vido (ex ministro de Planificación Federal) se transferían los recursos directamente a los municipios y decían que se sacaban una responsabilidad de encima, pero él digitaba con quién se hacían las obras y con qué sobreprecios, y no importaba si las obras se terminaban. Ahora trabajamos para que la obra pública se federalice. Se van a fortalecer los mecanismos de control de la transferencia de recursos. No vamos a aprobar transferencias si no están debidamente cumplidas. Las provincias van a tener que hacer lo que se debió haber hecho siempre: rendir cuentas. Si se hace cumplir esos procedimientos, las obras se hacen.

- ¿Qué va a pasar con las obras que se paralizaron, como las viales en el caso de Neuquén?

Reiniciar una obra que estaba paralizada cuesta mucha plata. El peor enemigo de la eficiencia es la discontinuidad. Y el que permite eso es un pésimo funcionario. Para que una obra pública no se paralice necesitamos que se cumplan los presupuestos, las licitaciones y los plazos que se fijaron.

- ¿Cuáles son las expectativas de Cambiemos en Neuquén, teniendo en cuenta los resultados de las legislativas?

Nuestra expectativa es que Cambiemos sea una herramienta de transformación del país, es seguir en el gobierno para ser herramienta de esa transformación, para eso tenemos que cumplir nuestro compromiso con la sociedad de decir la verdad. Tener lugares de responsabilidad no quiere decir que necesariamente tengamos muchos cargos. En Neuquén siempre nos ha ido bien. Nuestra impronta es denunciar la corrupción.

- ¿Cuál es la idea de la CC-ARI para definir candidatos en Neuquén?

Las primarias son una buena herramienta para los espacios plurales. Neuquén puede ir a una interna, pero eso a veces ordena y otras veces desgasta. Si hay más de un candidato para la gobernación de Neuquén, o para la intendencia de la ciudad, hay que hacerlo por consenso o de una manera ordenada. Lo que no hay que hacer es embarcarse en disputas que nos dejen mal parados ante la sociedad. Neuquén sabrá elegir lo mejor.

—¿Y a nivel nacional?

Como dijo Lilita, sería muy bueno que Cambiemos pueda tener un segundo gobierno, porque la tarea de reconstrucción es muy grande y no lleva solamente cuatro años.

--> Conferencia y encuentro con Pechi Quiroga

Fernando Sánchez habló ayer de su rol en el equipo del jefe de Gabinete, Marcos Peña. El secretario de Fortalecimiento Institucional fue orador de la charla-conferencia Integración Pública, en el Concejo Deliberante. Además, se reunió con el intendente Horacio Quiroga, con quien hizo una recorrida por las obras del Metrobús que el municipio capitalino ejecuta con recursos enviados por el gobierno nacional.

También, acompañado por la concejal de la CC-ARI Karina Montecinos, mantuvo contactos con militantes y simpatizantes de esa fuerza política.