Festejos accidentados: una motociclista casi se ahorca con una bandera

Según informó el comisario inspector Andrés Borra, coordinador Operativo de la División Seguridad, los incidentes se registraron fuera del perímetro resguardado por más de 200 efectivos policiales. Personas que injerían bebidas alcohólicas intentaron pasar, pero no pudieron y continuaron tomando en las inmediaciones. Algunos intentaron forzar esta situación, mientras otros se trenzaron a golpes de puño. "No fueron delitos si no contravenciones", aclaró.