“Yo no creo en el modelo que está planteando el gobierno nacional, claramente estoy en otro modelo totalmente diferente”, dijo Figueroa sin rodeos.

Antes puso a salvo a Gutiérrez. “Es una posición inteligente, siempre hemos sabido hacer ese trabajo en el Movimiento Popular Neuquino. Omar tiene el rol de ser el gobernador de la provincia y tiene que mantener un diálogo”, dijo, después de que el mandatario remarcara en su discurso la buena sintonía de su gobierno con la Casa Rosada y la intención de continuar en esa línea.

Luego marcó la cancha en la que él juega. “El rol que yo tengo me otorga determinadas libertadas y me permite dejar fluir mi pensamiento, que no es de ahora sino desde que comencé a participar en política tanto en la universidad como en mi pueblo”, enfatizó.

Desde ese lugar planteó que el gobierno de la provincia debiera “readecuar las directrices macroeconómicas para que la gente esté mejor”, además de “ir atenuando algún impacto que pueden tener las medidas en la población”.

Ahí nomás dejó sentada su opinión sobre la fisonomía que considera debe tener el partido provincial a esta altura de la historia. “Yo soy partidario de un MPN independiente, auténtico, que nació del peronismo y forma parte del neoperonismo en donde claramente debemos seguir buscando dirigentes probos y que den siempre la cara a la sociedad”.

Respecto de los carteles que clamaban por “Omar Gutiérrez 2019”, dijo: “Somos un movimiento con mucha gente con distintas opiniones y por eso continuamos vigentes”. Para las internas, “falta mucho”, remató.

FRASES

“Gutiérrez parece que vive en una provincia de fantasía. Pintó un cuadro de progreso y felicidad pero la realidad contrasta con su discurso”, dijo Raúl Godoy, diputado del Frente de Izquierda.

“El gobernador mintió cuando se refirió a los problemas y las soluciones para la salud. No dijo cómo solucionar la falta de recursos humanos”, dijo Oscar Smoljan, diputado de Cambiemos.

“En materia económica, no habló. Fue un relato de estadísticas. No se refirió al déficit de la provincia ni a la dependencia que tiene con Nación”, dijo Guillermo Carnaghi, diputado del FPV.

OPINIÓN

El operativo clamor le copó la casa al vice

Javier Polvani. Editor de Neuquén

Con su quinta copada por el operativo clamor para la reelección de Omar Gutiérrez, su enemigo íntimo en la interna de la lista Azul del MPN, el vice Rolando Figueroa evitó ensanchar la grieta con críticas directas a su superior en el Ejecutivo. Optó, en cambio, por tirarle por elevación poniendo énfasis en sus “diferencias profundas” con el gobierno de Macri. Figueroa soportó ayer una demostración importante de fuerza militante a favor de Gutiérrez. Después de ganar sin atenuantes la batalla inicial en la interna por la candidatura a la gobernación en el plano de la superestructura dirigencial del partido provincial, el gobernador le llevó a la casa del vice una multitud vestida con diversos colores y munida de instrumentos musicales y artículos de cotillón pensados para hacer una bulla ensordecedora.

Figueroa no peleó el espacio para la militancia en el hall y las puertas de la Legislatura. Fue todo de y para Gutiérrez. El gobernador se lanzó a una campaña para demostrar que el equipo del MPN para pelear las urnas del 2019 son él y 10 más.

El senador nacional Guillermo Pereyra mira sin intervenir directamente, aún.