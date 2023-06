Fila eterna y espera: miles de personas se inscriben para ser auxiliares

consejo provincial de educación auxiliares de servicio Sebastián Fariña Petersen

No hay puestos de auxiliares de servicio vacantes, sino que el CPE abrió este listado ya que al actual le quedan pocos nombres y deben tenerlo vigente ante la posibilidad que los porteros de planta permanente de las escuelas pidan licencia al menos por 15 días.

Igualmente, el interés por tener un trabajo en blanco y estable, como lo consideraron muchos de los que están en la fila, fue el principal motivo para que tantas personas se acoplaran a esta inscripción.

consejo provincial de educación Sebastián Fariña Petersen

Luego de pasar el martirio de las horas a la intemperie con frio, los postulantes ingresan al lugar, donde deben inscribirse a través de un código QR y luego mostrar su DNI y certificado de estudios primarios o secundarios.

"La inscripción va rápido, porque van haciendo ingresar por tandas de postulantes al auditorio. En el patio del CPE los esperan con refrigerio", contaron a LMNeuquén desde la oficina de prensa del CPE.

consejo provincial de educación auxiliares de servicio Sebastián Fariña Petersen

Muchas de las personas que aguardan por tener su lugar en el listado de suplentes de auxiliares de servicio no deberán anotarse hoy. Es que si bien la inscripción se dividió en tres jornadas, según el último número de DNI, varios que deberán anotarse mañana o pasado ya están en la puerta del CPE.

Carla Taboada, directora provincial de Recursos Humanos del CPE, había explicado LMN que no era necesario pasar la noche en la calle, sino que cada día iban a anotar a todos los que llegaran al Consejo, e incluso que se iban a quedar después de hora si era necesario.

"No hay sentido que permanezcan en la puerta del CPE porque el hecho de que se inscriban primero no garantiza que se los convoque a hacer reemplazos y mucho menos en primer lugar", había asegurado Taboada, determinación que muchas personas con la necesidad de trabajo decidieron no escuchar y quedarse igual en la puerta del CPE con la esperanza de estar en los primeros lugares de ese listado.

consejo provincial de educación auxiliares de servicio Sebastián Fariña Petersen

El llamado a concurso

El llamado para las coberturas de reemplazos de auxiliares de servicio fue realizado el pasado 30 de mayo por la Comisión de Evaluación de Concursos mediante Acta N°64/23.

La inscripción se llevará a cabo de 9 a 14 durante los días: martes 13 (terminación del DNI en 0-1-2-3); miércoles 14 (terminación del DNI en 4-5-6); y jueves 15 (terminación del DNI en 7-8-9).

consejo provincial de educación Sebastián Fariña Petersen

Requisitos

Edad máxima 40 años al momento de la inscripción. Para aquellos postulantes que posean 36 años o más oportunamente se les solicitará los aportes necesarios para poder ingresar como reemplazos temporarios de auxiliares de servicio.

Título de Nivel Primario o secundario.

D.N.I. frente y dorso.

Poseer domicilio en la ciudad con al menos cinco años de residencia para realizar el reemplazo.

En tanto, los postulantes deberán presentar la siguiente documentación cuando sean convocados a realizar los reemplazos temporarios:

Apto Médico

Certificado de antecedentes policiales

Constancia de No ser deudor alimentario

"Dado que la mencionada documentación debe encontrarse ‘en vigencia’, los postulantes solo deberán presentarla al momento de ser convocados a la realización de suplencias", aclararon.