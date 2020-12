La misteriosa luz que sobrevoló el cielo del Alto Valle el martes por la madrugada y fue captada con detalle por el astrofotógrafo neuquino Gastón Márquez tiene, finalmente, una posible explicación. Lo cierto es que por varias horas fue considerado como algunos como un objeto no identificado, por el simple hecho de no saber con exactitud de qué se trataba. Sin embargo, especialistas que dedicaron su día a investigarlo llegaron a una conclusión que, si bien no está 100 por ciento confirmada, es la más acertada.