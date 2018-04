A pesar de los buenos niveles generales, las localidades consolidadas completaron su capacidad y algunas de ellas esperan sostenerlos. "Por las actividades que tendremos esta semana, ya no quedan vuelos hacia San Martín", explicó el secretario de Turismo de la ciudad, Esteban Bosch.

"El próximo viernes tendremos la Patagonia Run, una carrera que ya tiene más de tres mil inscriptos. Es un impulso final de 12 días de muy buena ocupación", detalló. "Llegamos a un 96 por ciento, lo que a fines prácticos es lo mismo que estar completos", concluyó.

p14-f01-turismo-semana-santa.jpg

--> Fue un finde XXL récord

A nivel nacional, la Confederación Argentina de Media Empresa (CAME) estimó que viajaron 2,4 millones de turistas por el país y las ventas rondaron los $7.600 millones.

De esta manera, calificaron al feriado como el "mejor fin de semana largo de la historia" por la cantidad de gente movilizada, durante los 5 días que duró el receso.

"El buen tiempo que prevaleció en la semana y el empalme con el feriado del 2 de abril impulsaron a miles de familias a salir de viaje. Muchos fueron en busca de descanso, otros de recreación, o a la participación en algún evento, especialmente de índole religioso", señaló el reporte de la entidad.

datos came semana santa.png

La estadía media fue de 3,6 días, y el desembolso promedio diario rondó los $865 por persona, cuando el año pasado para este mismo fin de semana fue de $695 (un 24,4% más este año).

En cantidad de gente, se desplazó un 6,6% más que en 2017, lo que no sorprende si se contempla que este año hubo un día no laboral adicional. Sin embargo, la estancia promedio fue levemente superior (3,2 vs. 3,6).

El gasto total durante el feriado aumentó 49,2%, de $5.071 millones la temporada pasada a $7.567 millones este año. El fuerte incremento se explica porque en esta ocasión se trasladó más gente, que permaneció más tiempo.

Los destinos más elegidos fueron las ciudades localizadas en La Costa, Córdoba, Iguazú, Salta y Entre Ríos. A su vez, el 91% de quienes recorrieron el país fueron residentes argentinos.

En la Patagonia, Bariloche y Las Grutas fueron los destinos más concurridos. En la ciudad cordillerana, se estima que ingresaron unas 18 mil personas registrándose 69.000 pernoctes y generándose una estadía media semanal de 4 días.

