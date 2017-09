Flor Otero causó el enojo de los fans de Las Estrellas

Por otro lado, la actriz adelantó cómo llega Elena al encuentro con su ex: “Elena viene a buscar lo que era tuyo. Se separaron porque el personaje de Jazmín quería tener un hijo y ella no. No se dio eso, pero cuando vuelven a verse el amor sigue intacto, y como se ven más grandes ese tema vuelve a surgir”, anticipó Florencia.

Al ser consultada sobre cómo pensó el personaje que tendrá que conformar una relación homosexual, indicó: “Para mí es una historia de amor y la interpreto con una amiga, y va a ser muy divertido desde ese lugar. Lo mismo que si me hubiese tocado interpretar una relación heterosexual con un amigo, está bueno que seamos amigos porque hay toda una química preestablecida, pero me da exactamente igual que sea hombre o mujer”.

Para Otero, la novela plantea algo mucho más profundo con el personaje de Urtizberea: “No es que ella descubra que ama a alguien del mismo sexo, es que podés enamorarte de alguien más allá de su sexo”, consideró.

Insólito: “He tenido mucho mensaje amenazador porque me meto en una hermosa historia de amor”.