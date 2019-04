Flor Peña prometió ser más picante en el "Bailando"

“Ese programa es picante, es bravo”, agregó la ex Casados con hijos tras prometer que en esta oportunidad será más filosa para estar en sintonía con el envío.

En octubre pasado, Peña salió al cruce de quienes la destrozaron por su desempeño. “Se me pega por no ser filosa, por no enfrentarme con nadie. A mí me gusta ocupar mi silla proponiendo una línea distinta”, dijo en esa oportunidad la actriz. Y agregó: “Por ahí se confunde ser frontal con agresivo. La gente ya tiene bastante agresión en sus vidas como para subirle los decibeles desde la pantalla. Quienes me critican, ¿qué esperan de mí? Yo no voy a atacar ni a provocar a la gente desde su intimidad. No soy ni seré así”. Al parecer, cambió un poco su postura.