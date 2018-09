Formas de evitar un nuevo frente

Las lecturas que hacen algunas fuentes de la industria y gobiernos de provincias petroleras no siempre coincides. Pero algunas fuentes consultadas ayer sí lo hacían: consideraban que la aplicación de retenciones a todos los sectores industriales por igual buscó evitar una nueva confrontación. Eso explicaría que no se atendieron especificidades propias de cada sector en la aplicación de la medida. Esta posición cobra más relevancia si se tiene en cuenta que se trataría de no más de 200 millones de dólares los que, a valores de la producción actual, Nación lograría garantizarse con las retenciones al petróleo. Es algo así como lo que pone en subasta el Central un día cualquiera para frenar la corrida cambiaria.