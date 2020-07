Fórmula 1: el desastre de Ferrari en Austria

El Gran Premio de Estiria fue una verdadera pesadilla para Ferrari , ya que al mal sábado se le sumó la autoeliminación de sus dos pilotos en el comienzo de la final. Sin dudas, el arranque de la temporada 2020 de la Fórmula 1 no es ni por asomo lo que esperaba la casa de Maranello.

ferrari.jpg Ferrari vivió otro fin de semana negro en la Fórmula 1, ya que sus pilotos se autoeliminaron en el inicio del GP de Estiria.

El monoplaza de Leclerc se montó sobre la unidad de Vettel y le destrozó el alerón trasero, mientras que el vehículo del joven de 22 años sufrió la rotura del piso plano. El cuatro veces campeón del mundo con Red Bull se dirigió a boxes para hacer abandono de la prueba, mientras que el ex monarca de GP2 y GP3 pasó por los pit para arreglar su ala delantera, pero tuvo que desertar pocos giros más adelante.

"Estoy decepcionado de mí mismo. Lo siento, pero lo siento no es suficiente. Seb no tuvo fallas hoy. He decepcionado al equipo después de trabajar una semana entera para traer las actualizaciones antes de lo previsto. Fui demasiado ansioso por ganar esos lugares en la primera vuelta. Aprenderé de ello", manifestó Leclerc en su cuenta de Twitter.

Más allá del podio conseguido en la carrera de la semana pasada, la terminal italiana no atraviesa por un buen momento en la Fórmula 1 porque las actualizaciones implementadas para esta segunda fecha no dieron el resultado esperado. Además, se suma una racha de 13 años sin poder coronarse en la máxima categoría el automovilismo.