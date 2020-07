Fórmula 1: Williams mantiene a sus pilotos para 2021

williams pilotos.jpg Williams decidió mantener a sus pilotos actuales para lo que será la temporada 2021 de la Formula 1.

"Seguiré en Williams en 2021. Quiero mejorar lo del año pasado y espero poder hacerlo esta temporada. No, no estoy decepcionado con Mercedes en absoluto. No había nada más que pudieran hacer", expresó Russell de manera inicial.

Y agregó: “Claire Williams se mantuvo muy firme en su decisión de que no estaba dispuesta a dejarme ir. Y también, dado que tengo un contrato con Williams, tengo que respetar esa decisión. Así que estoy aquí, haré todo lo que pueda por Williams este año y el próximo, y veamos qué nos depara el futuro".

Para el británico será su tercer año en la escudería de Groove, ya que debutó en 2019 y fue compañero de Robert Kubica en su estreno en la máxima categoría. En tanto, Latifi hoy disputa su primer campeonato dentro de la divisional y durante la conferencia de prensa aseguró que firmó un contrato multianual con el equipo.

Vale recordar que Russell integra el programa de jóvenes de Mercedes y está en la consideración de Toto Wolff para ascenderlo a la estructura alemana en 2022. Actualmente, el ex campeón de GP2 y GP3 es tester de las “Flechas de Plata”.