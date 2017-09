Francella bancó al Gobierno en la mesa de Mirtha

En sintonía, Mirtha comentó que “los kirchneristas ponen palos en la rueda”, dándole lugar a Francella para que se despachara. “Lo que pasa es que hay un fundamentalismo medio islámico, el fanatismo no conduce a nada. Esto de la grieta aburre. Negar la verdad... Les podés mostrar lo que sea. Niegan aunque les demuestres todo. Y es algo desesperante. Es tan cansador”, acotó el protagonista de Casados con hijos.

Ya como un clásico nacional, las declaraciones del actor despertaron críticas y defensas en Twitter.

Cruce por “negacionismo”

A colación de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, Mirtha Legrand le preguntó a Graciela Fernández Meijide sobre Pablo, su hijo desaparecido en la última dictadura militar. Mientras la ex funcionaria de la Alianza relataba su historia, el actor Juan Acosta contó que es amigo del hijo de un ex jerarca militar y gobernador de facto de Jujuy entre 1976 y 1981. “Yo fui muy amigo de Alejandro Urdapilleta. Su padre fue general. A mí él me juró que su padre no sabía nada de lo que sucedía, ¿usted cree que puedan haber existido militares que desconocieran lo que pasaba?”, le preguntó a Meijide. “Me es muy difícil creer que haya militares que no lo supieran, porque había una sistematización. Había una organización nacional, estaba todo bajo el control de las Fuerzas Armadas: del norte a Tierra del Fuego. Además, en las comisarías había un lugar utilizado para determinados interrogatorios que lo llamaban ‘lugar especial’. Hablo de comisarías, no de centros clandestinos”, replicó Meijide.

La Chiqui apoyó a Romina Manguel en la pelea con Feinmann

Sentada en la mesa de Mirtha Legrand, Romina Manguel volvió a hablar del cruce que tuvo con Eduardo Feimann en Animales sueltos. “Me hizo ‘shhh’. Tengo dos hijas y no quiero que lo naturalicen. No me consideré feminista hasta que tuve hijas mujeres y amigas que me han enseñado”, relató, ganándose el apoyo de la conductora. “Yo soy famosa en interrumpir, pero que me hagan ‘shhh’, me levanto de la mesa y me voy”, afirmó la Chiqui.

Manguel agregó que tiene entendido que Feimann se fue porque “está muy cansado”. “Está en A24 también y tenía ganas de irse. Lo que detonó (la renuncia) fue este episodio”, comentó. En notas anteriores, la periodista dio a entender que la mala relación con su ex compañero tiene que ver con el libro Vale todo, donde cuenta que Feinmann era “pluma” de la policía y que cobraba dinero para no hablar mal de algunos políticos.