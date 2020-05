Franco Girolami y su visión sobre el futuro del Súper TC2000

El de Isla Verde marcó que la situación financiera cambia todos los días. “No escapo a esta dura realidad. La verdad no sé cómo seguirá todo este tema. A medida que vas hablando con gente cada uno tiene una postura diferente, pero la realidad indica que se va día a día y hay que esperar. Estoy en contacto con mis equipos para saber cómo están ellos y todos tenemos la misma preocupación y la misma ansiedad”, afirmó.

girolami franco.jpg Franco Girolami señaló que el coronavirus hará que los pilotos cambien sus costumbres (Foto Hernán Capa)

En tanto, el cordobés hizo hincapié que utiliza el simulador para mantenerse entrenado. “Si bien es cierto que no es lo mismo que estar arriba de auto porque las sensaciones no son iguales, el cansancio no es el mismo y no está la adrenalina, la simulación se aproxima bastante para estar en práctica en los diferentes circuitos. Lo que nosotros tenemos no todos los deportistas lo pueden hacer”, puntualizó.

Por último, Girolami fue claro al decir que la pandemia producirá cambios sustanciales en las costumbres de los deportistas. “Los pilotos deberemos cambiar nuestras costumbres. Tendremos que acostumbrarnos a trabajar más solos. Seguramente con mucha menos gente alrededor. El que te alcanzaba el agua y el que te limpiaba el casco, por dar un ejemplo, ya no estará. Veo protocolo sanitario para largo rato”, finalizó.