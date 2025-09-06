Pronóstico para el Valle: Las temperaturas dan un respiro a los productores

La madrugada del domingo se mostrará con temperaturas mínimas por encima de 0°C en la mayor parte de la región.

Después de una semana con temperaturas bajo cero, el pronóstico elaborado por la AIC y el INTA lleva calma para la noche del sábado y la madrugada del domingo. De acuerdo al informe, para la noche de hoy (sábado) cielo despejado con vientos débiles del noreste-norte. Descenso de la presión atmosférica. Probabilidad de heladas débiles en toda la región. Para el domingo ascenso de la temperatura.