Fue hasta lo de su ex, le mostró un arma y la amenazó

Centenario. “Si lo llego a encontrar acá adentro, no me va a importar nada. Te voy a dar vuelta a vos, a él y al que esté”. Esa fue la amenaza de muerte que recibió una joven de 21 años de Centenario de parte de su ex pareja, luego de mostrarle que estaba armado.