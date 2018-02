"Fue más difícil ser Roberto Sánchez que Sandro"

¿Qué expectativas tenés?

Tengo mucha incertidumbre de lo que va a pasar porque nosotros creamos este personaje, pero eso no significa que sepamos del todo quién es. Porque nosotros hacemos a un personaje que fue un personaje de una persona. Habiéndola terminado, seguimos sin saber quién era del todo Roberto Sánchez, ¿no?

Te toca, de alguna manera, contar su parte más oscura…

Sí, yo diría su parte más humana. Creo que uno tiene que conectarse con su sensibilidad para intentar entender qué era lo que le pasaba a esa persona en ese preciso instante y en ese contexto. Yo me enganché mucho con su música y de todo, lo más genuino que encontré fueron sus letras y su voz. Arriba del escenario se ve el alma de una persona, realmente. Es una frase un poco cursi, pero es la verdad.

¿Cuánto sabías de Sandro antes de llegar al personaje?

Conocía sus canciones porque mis hermanas lo escuchaban. Y porque era imposible no conocerlo. Pero lo conocí realmente ahora, con este papel. Entonces todo lo que leía, veía o escuchaba de él no era más que el punto de vista de algunas personas sobre él. Me pasaba todo el día cantando sus canciones, tratando de poner en el cuerpo la energía. ¿Quién es el Sandro genuino? Yo creo que no era el que estaba en el mundo de rosas y fantasía.

Lo que no se vio… ¿se ocultó?

No sé si porque se ocultó, sino porque nadie lo quería ver. Él trataba de hablar, pero la gente quería al personaje popular. A nadie le servía que eso se viera. Todos sabían, él también, que el tabaco le hacía mal y que estaba en un camino de destrucción y, sin embargo, ese era un tema secundario hasta el final. A ese Sandro también lo mostramos.

¿Te veías parecido a Sandro?

Sí, sí, pero porque todo se va armando en una sumatoria de partes. Pensar que a Sandro lo hace uno es una mentira: el vestuario, el maquillaje, el contexto… Las ficciones se hacen así y mucho depende de cómo esté puesta la cámara, el plano, la luz. Hay una sumatoria de cosas en la que uno tiene que confiar sin saber cómo va a suceder. Me parece que el desafío más grande era creer que eso se va a lograr y mandarse. En lo personal, lo mío fue creerme capaz también, poder meterme en esa experiencia y tener esa impunidad y coraje para salir a la vida.

¿Fue más difícil hacer a Sandro arriba del escenario o a Roberto Sánchez?

Fue más difícil hacer a Roberto Sánchez, al personaje íntimo. Porque todo lo que yo sabía era lo público. De todas maneras, descubrí a Sandro y empecé a valorarlo mucho más conociendo toda su historia, todas sus canciones: es impresionante el repertorio que tiene y todo lo que hizo para poder vivir de la música, que era lo que él soñaba. Saber que a los 23 años compuso canciones que hoy siguen siendo un éxito. Fue un tipo excepcional.

¿Tuviste que engordar unos kilos?

Sí, sí (se ríe). Y muy rápido. No es que me propuse tantos kilos, sino que me parecía que lo más acertado era ir relajando y viendo el paso de los años desde ese lugar. Siempre con intención de acercarme lo más posible a la vida de esa persona. Y engordé como 13 o 14 kilos… Y después engordé diez más, pero no le puedo adjudicar eso al personaje.

¿Y a la paternidad? ¿Te tiene muy ansioso?

No, los kilos no son culpa de eso. Me gusta mucho comer y beber. Así que no. Sin duda, estoy mucho más gordo que Mónica. Tengo mucha ansiedad por la llegada de nuestro hijo, vivo todo el día a día con muchísima intensidad.

¿Cuándo sabrán el sexo del bebé?

Vamos a esperar a que nazca. Es una sorpresa que queremos dar. No nos preocupa por ahora comprar las cosas de uno u otro color… Eso se puede hacer cuando nazca. Y de última, eso de rosa o celeste ya no va más, es lo mismo.

Primero Echarri y ahora los autores

Pablo Echarri ya había denunciado que decidieron no elegirlo para participar de la serie por sus ideas políticas. “Me bajaron porque Tomás Yankelevich cree que yo divido la pantalla”, señaló el actor en su momento, cuando era él el candidato a estar en lugar de Caponi. Y ahora, el día del lanzamiento volvió a haber polémica: Esther Feldman, una de las guionistas, denunció que no había sido invitada. “Me entero por Twitter que hoy se presenta Sandro, la serie. No sólo no estoy invitada (ni mi equipo integrado por Marisel Lloberas y Joaquín Bonet), sino que, aparentemente, en la gacetilla no figuran los autores. ¿Se habrá escrito sola? Sin autor no hay obra”, sentenció en su perfil de la red social. Al día siguiente, el Consejo de Televisión de Argentores sacó un comunicado.