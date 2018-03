Fue de Plottier a Malvinas a poner la placa en la tumba del hermano

Miguel vive en Plottier y fue parte de la comitiva argentina que viajó a las Islas para participar de la ceremonia, donde despidieron los restos de los soldados identificados por el Equipo de Antropología Forense, la Cruz Roja Internacional y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (ver página 15).

“Fue un día fuertísimo. Estuve quebrado todo el tiempo. Siempre es lindo pisar las Islas y ahora que mi hermano tiene placa, cambia toda la historia, por lo menos vas a un lugar definido”, le dijo Miguel a LM Neuquén, tras regresar de su segundo viaje a Malvinas.

“Mi hermano era piloto, fue abatido por un avión inglés enfrente del cementerio y habíamos descartado que esté allí”, contó.

Sergio Miguel, Malvinas, Plottier

Las heridas abiertas hace 35 años lo llevaron a hacerse el ADN con la ilusión de identificar los restos de su hermano.

“Con los resultados y la posibilidad de viajar, ponerle una flor y estar ahí adonde está, se cerró una etapa”, relató al final de un día tremendo: estuvo tres horas en las Islas y regresó.

“Todos respetaron nuestro dolor. Obviamente cada uno siente y expresa de manera diferente. Estuvimos tres horas y no pude esgrimir una sonrisa”, describió.

Miguel reveló que tiene planeado volver junto a su padre a Malvinas. “Aún no pude hablar con él, cada vez que le quiero contar, me largo a llorar, ya que los dos vivimos esta historia. Le quiero transmitir todo, y de sólo recordar, me quiebro”, concluyó.

Embed Por fin, familiares de 90 soldados en #Falklands / #Malvinas podrán llevar flores a tumbas que llevan su nombre. Un ciclo se cierra con el fin de la incertidumbre sobre el lugar donde reposan sus seres queridos. pic.twitter.com/uXIkqYygHt — CICR (@CICR_es) 26 de marzo de 2018

LEÉ MÁS

De Plottier a Malvinas para visitar la tumba de su hermano: "Fue un día fuertísimo"