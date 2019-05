Fue rebotada por todos y ahora se suma a "Serrandín"

La confirmación la dio Ángel de Brito, quien el lunes reveló que la ex de Nicolás Cabré era resistida por la mayoría de las parejas del certamen. “La producción la ofreció para la salsa de tres y todos le dijeron que no. Anda rebotando y no baila tan mal. No es una gran bailarina, pero es hermosa y es una figura importante. Es mediática porque tuvo muchos novios conocidos. Es profesional, pero nadie la quiere en su equipo”, había contado el conductor.