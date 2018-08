Fuentes: "Tarde o temprano será ley, no será ahora"

"Acá estamos discutiendo que tenemos dos mil años de atraso en torno a los derechos de la mujer, y a la autonomía plena de su cuerpo, para que decida si quiere o no quiere ser madre", enfatizó el senador.

Agregó que "más allá de las intenciones que este gobierno tuvo de largar el tema del debate, es evidente que se ha puesto en marcha un proceso de movilización que es imparable. Tarde temprano va a ser ley, no será ahora, se habla de la democracia, que no tiene nada que ver con esto, tienen o no tiene derecho a esto.

Fuentes fue crítico además con los sectores que "defienden la vida" en la postura en contra de la legalización y de paso, le pasó factura a algunas accione del gobierno de Mauricio Macri.

"Se habla de proteger la vida por nacer pero cómo se protege al recién nacido, gatillo fácil programa de hambre. Qué carajo pasa con la vida que tenemos al lado. En esta plaza que no se afloje, esto sale hoy o mañana", concluyó.