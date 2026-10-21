Fueron a cambiar dólares pero terminaron golpeados y atados por dos extranjeros que se habrían ido el país

Los delincuentes actuaron con pasamontañas y armas de fuego para reducirlos e impedir que resistieran el ataque. Así fue el millonario robo.

Los investigadores recuperaron una mochila con más de $67 millones tras el asalto a dos hombres que iban a cambiar dólares (Foto: Ministerio Público Fiscal de Salta)

Dos hombres fueron a cambiar dólares a un departamento y terminaron amenazados, golpeados y atados por asaltantes que se llevaron el dinero que las víctimas tenían para la operación. Por ese asalto, la Justicia ordenó la captura internacional de dos sospechosos que podrían haber escapado del país.

Todo ocurrió en un complejo habitacional de la zona norte de la ciudad de Salta . Los atacantes habrían convocado a las víctimas con la excusa de concretar una operación de cambio de moneda extranjera .

La hipótesis de la Fiscalía es que los sospechosos pactaron el encuentro para apoderarse del dinero que llevarían los damnificados. Una vez que ingresaron al departamento, actuaron con pasamontañas y armas de fuego para reducirlos e impedir que resistieran el ataque.

Los dos hombres denunciaron que los agredieron y los dejaron maniatados con sábanas antes de escapar. Una vez que consiguieron liberarse, pidieron ayuda y relataron lo ocurrido, una información que permitió orientar los primeros pasos de la investigación.

Además del dinero, la Policía secuestró un auto, un cuchillo, un pasamontañas y una réplica de arma de fuego (Foto: Ministerio Público Fiscal de Salta)

La suma mencionada en el pedido de captura ronda los $85 millones. En el primer informe del caso, las víctimas habían denunciado la sustracción de más de $70 millones, de los cuales una parte fue recuperada en los procedimientos posteriores.

Amenazas a un chofer y una mochila con millones

Para huir, los acusados habrían utilizado el auto de un conductor de una aplicación de viajes, a quien amenazaron para que los trasladara. Esa secuencia finalmente sumó al chofer a la reconstrucción del escape que realiza la Justicia.

En las primeras medidas se recuperó una mochila con más de $67 millones. Además de un automóvil y un morral con una réplica de arma de fuego, los investigadores secuestraron un cuchillo, un pasamontañas y billetes de baja denominación.

Las víctimas reconocieron parte de los objetos secuestrados, mientras otros quedaron bajo análisis para establecer su vínculo con los sospechosos. En los procedimientos trabajaron las divisiones Delitos contra la Propiedad, Investigaciones Norte y Criminalística.

La pista que llevó la búsqueda hacia la frontera

Los delincuentes que son buscados por la Justicia fueron identificados como Gohab Jussef Miranda Gómez, de nacionalidad colombiana, y Yosebert Jesús Flores Rodríguez, venezolano.

Testimonios y registros de cámaras aportaron indicios de que se habrían dirigido hacia La Quiaca, en Jujuy, un recorrido que llevó a los investigadores a ampliar la búsqueda fuera de la Argentina.

La fiscal María Eugenia Guzmán, de la Unidad de Robos y Hurtos, solicitó la captura internacional a partir de los indicios sobre el viaje hacia La Quiaca. Se presume que los acusados podrían haber cruzado la frontera, aunque esa salida del país no está confirmada.

Las víctimas fueron citadas en un departamento de Terra Village, donde denunciaron que las golpearon y las ataron con trozos de sábana (Foto: Gente de Salta)

El auxiliar fiscal Christian Medina presentó el pedido ante el juez de Garantías Jorge Luis Musa, quien lo autorizó y dispuso que la orden de detención se publicara en la sección Wanted Persons de Interpol.

Ambos son investigados por robo doblemente calificado por el uso de arma de fuego, en poblado y en banda, en grado de tentativa. La calificación de tentativa figura en el pedido de captura, pero el parte inicial de la Fiscalía informó que los asaltantes se llevaron el dinero y que luego se recuperó una parte.