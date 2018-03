"Fueron un detalle las cámaras de gas"

En el libro, del que la revista Le Point y el diario Le Parisien publicaron extractos, Le Pen estima por ejemplo que el mariscal Pétain “no dejó de honrar a Francia al firmar el armisticio” con la Alemania nazi en 1940. No es la única aberración que inmortalizó en las páginas el político ultraderechista. A las cámaras de gas que los nazis usaron para exterminar a los judíos, el dirigente las califica “como un detalle. Si no es un detalle, ¿qué es?”. Tampoco cuestiona las torturas que utilizaron las fuerzas armadas francesas durante la guerra de Argelia (1954-1962). Para él no fueron torturas, sino “interrogatorios musculosos”.