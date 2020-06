Furlán: "Sin carreras no hay industria del automovilismo"

“Las autoridades están empeñadas que no sigamos adelante con la vida. Estamos vivos pero vivir no es respirar solamente., También es desarrollar la actividad laboral y social y hace tiempo está interrumpida. Lamentablemente no soy optimista con el futuro”, agregó:

Por su parte, el oriundo de Ciudad Evita dio su opinión sobre la situación del deporte motor. “Al automovilismo le pasa lo mismo que al país. Hace un par de años que no veníamos bien, sufriendo el deterioro económico del país. Las enormes devaluaciones golpean duramente al sector, porque buena parte de un auto de carrera tiene insumos importados y todos sabemos lo que pasó con el dólar. Todo esto lo siento con mucha pena. No hago una crítica sino que lo expreso con profundo dolor”, apuntó.

Gabriel Furlan auricular.jpg Gabriel Furlán no fue muy optimista al referirse al futuro del automovilismo en Argentina.

En torno al regreso a las pistas, no fue optimista con su apreciación: “El automovilismo debe volver de otra manera, con los protocolos sanitarios y además debe concentrar las actividades en un mismo escenario y en una misma provincia durante un tiempo para reducir los viajes. Hay que cuidar a todos los involucrados de una competencia, pero también a la zona donde se vaya a correr”.

“Veo baja conflictividad al automovilismo para volver. Lo veo más complicado al fútbol. Allí hay contacto directo físico. El automovilismo puede desarrollarse con distanciamiento social y medidas de protección, además de la desinfección. Así se minimiza el riesgo”, subrayó.

Furlán hizo una analogía con la vida cotidiana para graficar lo que le pasa a la actividad. “Si trabaja un supermercado, puede hacerlo el automovilismo, un equipo de competición. En el mercado todos vamos y tocamos las latitas, y en una pista hay 300 personas. En el supermercado de la esquina de mi casa pasan 5000 personas. O hay gente que compra zapatos, pero las zapaterías están cerradas. Estas situaciones son muy injustas. Es imposible contemplar todo. Entiendo que las autoridades están frente a un dilema, pero me parece que hay que soltar las actividades y cuidar los grupos de riesgo”, detalló.

Por último, el campeón de la F3 Sudamericana dio algunas pautas para tener en cuenta a la hora de estar de vuelta en acción. “Cuando se pueda volver a las pistas elegiría autódromos alejados de ciudades, por ejemplo el Cabalén de Córdoba o La Plata. Llevaría los equipos los sábados por la tarde sólo para bajar los autos. El domingo haría parque cerrado, una tanda de 15 minutos y una carrera de una hora. Largar por sorteo, o como quieran. Y que se vayan todos. O que se queden y se haga una segunda carrera a los pocos días o a la semana siguiente. Pero que no haya contacto con las ciudades cercanas y alentaría el uso de casillas rodantes. Creo que el automovilismo está en condiciones de asumir este compromiso. Si la actividad arranca el jueves o el mismo domingo lo sabemos sólo nosotros, los que estamos ahí adentro”, cerró.