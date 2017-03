El ministro de Gobierno defendió la oferta realizada a los gremios estatales. Sostuvo que no hay fundamentos para una medida de fuerza.

Gaido: "La propuesta no tiene techo ni piso"

El ministro de Gobierno, Mariano Gaido, sostuvo que se ha realizado "una propuesta muy importante, que no tiene techo ni piso", en relación a la oferta realizada a los gremios estatales en el marco de las paritarias.

El gobierno ofertó a ATE, ATEN y UPCN realizar una actualización trimestral del salario en base al índice inflacionario de la provincia de Neuquén "dentro de las partidas presupuestarias existentes".

El funcionario provincial no brindó precisiones sobre los índices inflacionarios actuales, que oficialmente no se difunden desde diciembre pasado.

"No aceptamos ni un día de paro porque no hay fundamentos para ello", puntualizó Gaido, que la semana pasada ya había anticipado que día que no se trabaja será descontado.