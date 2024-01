¿Cuál es el mensaje del gobierno neuquino al campo?

Hace unas semanas desde +P preguntamos al secretario de Producción, Juan Peláez, por este tema y nos dijo que se estaban definiendo los temas y el viernes aseguró: “Nada en particular. Nosotros estamos asentándonos desde hace escasos 40 días. Sí te puedo decir que va a haber reformas de leyes vinculadas al sector que van a ser presentadas hasta el 1 de marzo".

Ya veremos cómo sigue. Por ahora, la expo es una fiesta del campo, se respira entusiasmo y se ven sonrisas en todo el predio. Pasado este fin de semana, los productores vuelven a sus campos y a las problemáticas del día a día.

Mensajes van, mensajes vienen

Mientras en el campo se espera ese mensaje desde el palco, el gobernador se reserva palabras contundentes al dejar en claro posición con respecto a la administración nacional en el stand provincial. ¿Cómo afecta el “no hay plata” a la producción neuquina?, le preguntamos y Figueroa recupera toda su contundencia y dice: “Nos afecta como lo hace en todas las provincias argentinas. Lo que sí debo decir es que nosotros hemos establecido una férrea defensa. Neuquén no se toca".

"Hemos establecido una férrea defensa de nuestra provincia, hemos elaborado un documento en el que han participado todos los intendentes, 27 diputados de nuestra cámara, acompañaron todos los gremios que componen la CGT y entre todos decimos que debemos defender Neuquén”, dijo.

Y agregó: "Neuquén no se toca, Instituto no se toca -va a seguir en manos de la provincia-, no se toca la edad jubilatoria, no se tocan las empresas públicas de los neuquinos que hacen presencia en los distintos rincones de la provincia, que donde el privado no llega sí están las empresas públicas neuquinas, que las hemos adoptado como una forma de trabajo… Hay una neuquindad que nos demanda permanentemente esa presencia en cada rincón”.

“Por supuesto que vamos a hacer esto en un gobierno que va a ser austero en cuanto al funcionamiento. También creemos que es importante determinar dónde existen gastos en los que el Estado ha venido perdiendo algún tipo de financiamiento. A veces debemos focalizarnos en qué debe invertir el Estado, si todos seguimos este camino siguiendo el ejemplo del hombre y a mujer de campo vamos a tener el Neuquén que queremos y que nos merecemos".

El domingo es el día clave y se verá si hay una perspectiva más alentadora para el campo; si la reunión de trabajo, las palabras fuertes y el contacto inicial anuncian la llegada de soluciones para temas que los productores repiten a todos los funcionarios desde hace bastante (quizá demasiado) tiempo.