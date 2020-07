Ganador de la Lotería de Jamaica retiró su premio disfrazado

A principio de mes, W. Brown decidió cambiar el lugar donde habitualmente compraba su boleto de lotería . Se estaban jugando en la lotería de Jamaica 95 millones de dólares. “No compro regularmente en ese lugar, generalmente compro mi boleto en Old Harbor o Spanish Town, pero estaba en la carretera, así que me detuve allí”, dijo el feliz ganador.

Lotería Jamaica 2.jpg

¿Excentricidad? Parece que no tanto. Esta no es la primera ocasión en que un ganador se disfraza para recibir el cheque que lo acredita como un nuevo millonario, es una forma de protegerse.

“La vida siempre ha sido muy dura. Vengo de una familia pobre, a veces no podía asistir a la escuela porque mis padres no la tenían, pero me dije que Dios me ayudará algún día para que yo pueda ayudar a mi familia ", señaló el ganador del premio mayor.

Lotería Jamaica 1.jpg

La razón principal por la que decidió ocultar su rostro es que prefiere mantener un bajo perfil. El ganador de la lotería de Jamaica aseguró que ni su familia ni sus amigos saben que el azar estuvo de su lado. Brown explicó que antes de gastar el dinero obtenido desea saber cuál será el mejor destino. “Necesito decidir cuáles son mis metas, pero sé que quiero ser dueño de un autobús”, difundió el medio The Jamaica Gleaner. Lo que sí aseguró es que entre sus planes está un nuevo hogar.

Simone Clarke-Cooper, del Supreme Ventures Limited, la empresa que organiza la lotería, señaló que en Jamaica es usual que los ganadores se disfracen cuando van a retirar el premio. “No vamos a decirles que no lo hagan porque su seguridad también es de suma importancia para nosotros”, explicó Cooper.