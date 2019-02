Se ganó la lotería y fue a cobrar enmascarado

Campbell le dijo al medio Jamaica Star que después de que ganó, en noviembre, comenzó a sentir ataques de pánico. Creía que sus amigos iban a empezar a pedirle ayuda y que no podría ayudar a todos, como en realidad le gustaría. Por eso, cuando puso la firma en el cheque, el 5 de febrero, decidió ocultar su rostro. “Estoy bastante bien”, dijo. “Estoy un poco abrumado, un poco”, agregó.

u$s 1.100.000 es el premio que fue a cobrar el misterioso ganador.

A. Campbell, así fue identificado, ganó el Super Lotto de Jamaica en noviembre. Sin embargo, tardó 54 días en animarse a presentarse para recibir el cheque que acreditaba el suculento premio. Contó que se sintió muy mal desde que ganó la lotería.

Campbell relató cómo recibió la noticia de que había ganado. “Miré la boleta, corrí a mi baño y grité: ‘¡Gané, gané!’”, dijo a The Washington Post. “Desde el día que gané me sentí enfermo. Me dolió la cabeza durante tres días, por pensar tanto, porque lo que había esperado tanto tiempo realmente había pasado. Me dolió la panza durante semanas. A veces sentía tanto dolor que me olvidaba de que había ganado”, contó.

Campbell contó en qué va a gastar el dinero. “En un lindo hogar”, afirmó. “Tengo un pequeño negocio y planeo hacerlo crecer. Amo tener dinero porque podré comprarme un departamento”, agregó. No es la primera vez que en Jamaica aparece un ganador “enmascarado”. El año pasado, una mujer que ganó el mismo premio, el Super Lotto, recibió el cheque con una máscara del emoji de la cara sonriente. Desde ese momento otros ganadores empezaron a hacer lo mismo.