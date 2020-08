Todo el Reino unido está conmocionado por la historia de “ Garfield ”, un gato que, al ser regalado por sus dueños, no dudó en emprender una travesía de 64 kilómetros para volver a su casa . La insólita y a la vez emociónate noticia se conoció en el medio local “The Sun” y a partir de allí recorrió el mundo.

Al ver nuevamente al gato “Garfield” en su casa Neil comentó, "es increíble. Me estaba mirando con lágrimas en los ojos. Primero no pensé que fuera él. Leasa llegó a la puerta, lo llamó por su nombre y el saltó a sus brazos. Es fantástico. No entiendo cómo un gato que nunca salió de casa pudo encontrar el camino desde Londres", dijo Neil.

Después del emotivo y largo regreso del gato “Garfield” a su casa, Neil Payne y su espesa Leasa decidieron quedarse con la mascota definitivamente.

La noticia del insólito regreso del gato a su hogar fue publicada en todos los diarios de Londres y rápidamente se viralizó en las redes sociales. “Son tan fieles como los perros”, “es increíble el amor de un gato hacia sus dueños”, “No puedo creer que lo hayan abandonado”, fueron algunos de los mensajes que se leyeron en las redes tras darse a conocer la noticia.