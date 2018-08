Gas a Chile: Iguacel dijo que se va a vender "un poco más caro"

La operatoria tiene gran potencial puesto que al otro lado de Los Andes no se produce gas y las empresas en buena medida utilizan el fuel oil como fuente energética, un producto que tiene costos más caros que el gas.

Sobre la mesa de trabajo de Iguacel ya hay planes para exportar de cuatro compañías, de los cuales tres será aprobados la semana que viene, informó el funcionario del gabinete nacional.

Esos planes contemplan en total 6 millones de metros cúbicos de gas, la mitad se despachará desde la cuenca neuquina por los gasoductos del Pacífico y Andes, mientras que la otra mitad irá por Tierra del Fuego.

El gasoducto del Pacífico une a Neuquén con la región chilena del Biobío, tiene una extensión de 543 kilómetros. El gasoducto Andes tiene una longitud de 463 kilómetros entre Mendoza y la comuna chilena de San Bernardo, en las afueras de Santiago.

Iguacel advirtió que la producción argentina de gas es mayor a la capacidad de redes de ductos existentes para transportarlo por el país. Es decir, que el volumen de gas que se derivará por los ductos que atraviesan la cordillera no afectará la provisión nacional, sino que será el excedente del consumo local.

La declaración del ministro respecto de los precios estimados para la exportación causó sorpresa. “Un poquito por encima del valor de mercado nacional” está por debajo de las expectativas que se habían abierto desde que se anunció la reapertura del mercado chileno para el gas argentino.

En Chile se paga por millón de BTU de fuel oil no menos de 10 o 11 dólares, mientras que en Argentina el precio de mercado del gas por millón de BTU ronda la mitad de ese monto. Es más, con el subsidio del Gas Plus, contemplado en la Resolución 46 del Ministerio de Energía, las productoras de no convencional alcanzadas cobran 7,50 dólares por millón de BTU, más de dos dólares que el precio más alto del mercado local.

Petróleo de exportación

Además de la exportación de gas a Chile, Iguacel anunció que en noviembre se retomará la exportación de petróleo Medanito. La salida al exterior del crudo argentino estaba frenada, a pesar de la liberación del mercado resuelta en la época de Aranguren como jefe de la cartera energética.

Iguacel no se explayó sobre la operatoria que se avecina. No dio lugar a las especulaciones sobre su impacto en los precios locales, que están retrasados respecto de los dictados de las variables internacionales que lo determinan en buena medida, como el valor del crudo a nivel global y la cotización del dólar, moneda en la que se rige el sector energético en general.

Más pozos y trabajadores

El ministro dijo que este año se cerrará con inversiones por 9500 millones de dólares en el sector energético de la provincia, casi dos tercios de los 15 mil millones para todo el país. Sostuvo que para el año que viene se espera duplicar la cantidad de equipos de perforación trabajando en Vaca Muerta, con cuatro grandes proyectos petroleros en desarrollo y otros cuatro en gas que pasarán de piloto a desarrollo. Insistió en que la cantidad de trabajadores en la formación llegará a los 500 mil.

Evalúan hacer un Evalúan hacer un gasoducto a Rosario

La producción de gas en Vaca Muerta saturó los ductos de transporte. Con la exportación a Chile se salvará en alguna medida esa cuestión, pero, como advirtió el ministro de Energía, Javier Iguacel, no se pueden ocultar las deficiencias de infraestructura a nivel local. El funcionario dijo que para salir del cuello de botella hay tres proyectos en danza para construir un gasoducto con inicio en Vaca Muerta y destino final en Rosario.

Sobre el proyecto del gasoducto a Rosario, Iguacel dijo que una de las opciones es triangular la ruta del gas con Bahía Blanca.

No ahondó en detalles sobre las presentaciones que distintas empresas hicieron en su cartera, pero estimó que “aunque se haga a toda máquina no estará terminado antes de 2021”.

Por eso, mientras tanto, se habilitará la exportación en verano a Chile con la posibilidad cierta de abrir ese mercado también en invierno con contratos interrumpibles en función de la demanda energética nacional.