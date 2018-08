Gato Peters: "No soy mediático y hay vida más allá del 'Bailando'

“El espectáculo dura un poco más de una hora, con un videoclip hecho por el director de cine Agustín Rizzo y después el acostumbrado relato mío, en monólogo con una guitarra, poniendo acordes de fondo, muy de llanura, muy de pampa”, adelantó el veterinario que desde hace años recorre el país con sus pintorescas anécdotas que reflejan la idiosincrasia criolla.

El título de la nueva propuesta tiene un tinte papal. ¿Por qué ese nombre?

Está pensado desde ese lugar, de pontificar un poco. Como decía el bueno de Francisco “recen por mí”, nosotros decimos “rían por mí”. La pusimos “Habemus Gato” para decir “acá seguimos estando”, porque como no soy un artista mediático, soy una comprobación de que hay vida más allá del “Bailando”. Vivo en el interior y, pese a eso, hacemos más de 150 presentaciones por año. Sé que la imagen no es mi fuerte, así que remarcamos para que la gente que nos sigue sepa que seguimos estando.

¿Cuáles son los temas que abordás en esta oportunidad?

Hablamos un toque de la actualidad, pero siempre por el camino de revisar costumbres de antes, los decires en los boliches y terminamos con las series de Netflix. Comparamos la vida nuestra, campechana y de entrecasa, con la de los héroes de las series y las películas de Netflix. También hacemos el análisis de cómo cambió la gomería de antes, en qué circunstancias uno caía en una gomería, y después hacemos un relato fantástico de un ingeniero agrónomo que encuentra una piedra bajo el agua, un relato del tipo de (Alejandro) Dolina.

¿Qué producciones destacás de Netflix?

Miro bastante porque ando medio a contraturno del mundo. Para nosotros los fines de semana son muy movidos y por ahí los días de más relax son lunes, martes, miércoles. Netflix y la televisión on demand han sido una gran ventaja y he descubierto a los españoles, porque no me gustaba su cine, me parecía lento. Ahora creo que se han elevado como grandes hacedores de series con La casa de papel, Bajo sospecha, Mar de plástico; son series muy buenas.

Construiste una carrera sin depender de lo mediático y sin que la plaza fuerte sea la porteña…

Sí, es lo que nos ha tocado. A veces hablo con mis amigos, con Roberto Moldavsky, que está haciendo la calle Corrientes con un gran suceso, y digo que si hubiera podido entrar en Buenos Aires con esa “agresividad” me habría quedado cómodo. Pero me ha gustado y ya se me ha hecho carne esto de recorrer pueblos. Soy veterinario, conozco los procesos productivos de los territorios. Cuando llego a las ciudades miro las chacras, los animales que hay y me voy imaginando a esa gente, voy sabiendo qué público voy a tener. Se dio de esta forma y así como es un misterio la vigencia que tengo, también lo es el de trabajar poco en Buenos Aires, más allá de que haga una temporadita corta en el Maipo u otro lugar.

Muchos aseguran que la taquilla teatral se retrajo por la crisis económica, ¿cuál es tu percepción?

Para nosotros es un año raro. Hay salas a las que va más gente que el año pasado y salas en las que estamos más bajo. Es un año difícil. En los shows vendidos se nota la depresión económica. El estado de ánimo de la gente a veces ayuda porque hay una necesidad de reírse, cuando hay tiempos de angustia hace falta reírse. Pero yo no lo he sentido porque no soy un artista multitudinario, mi promedio son 300 personas y al teatro va un segmento de la población que por ahí tiene algunas cosas resueltas y que es más impermeable a estas crisis.