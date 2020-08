Gerez: "El fallo del TSJ le devuelve la confianza en la Justicia a la sociedad"

"Celebro la resolución del Tribunal Superior de Justicia que pone fin a la discusión sobre la legalidad de la ley 3234", expresó el fiscal general José Gerez sobre el fallo del TSJ que declara constitucional la misma y confirmó su aplicación en el caso de Maximiliano Mérgola, a quien se le extendió por seis meses la prisión preventiva , ya vencido el plazo del año, porque aún no se pudo realizar el juicio por homicidio en su contra.

El fiscal general recordó que sabían que no sería un debate sencillo e incluso había adelantado que llegaría al TSJ, por lo que había solicitado que no se demore su resolución. "Las víctimas y familiares de víctimas van a tener la seguridad de que si no se logra hacer el juicio a causa de la pandemia, el asesino o delincuente, continuará tras las rejas. Les da seguridad jurídica y por ello la importancia de que TSJ se expidiera de manera rápida y contundente", expresó Gerez.

"Es un buen día para la justicia y la sociedad, principalmente para las víctimas y familiares, que les devuelve la confianza en la justicia", resaltó el fiscal general y agregó: "Desde el Ministerio Público Fiscal tenemos mucha satisfacción por la declaración de constitucionalidad de la ley".

De esta manera, el primer caso en el que se discutió la Ley Gerez, el acusado de asesinar a Ernesto Rodríguez, seguirá detenido con prisión preventiva por otros 6 meses a la espera del juicio por homicidio simple en su contra. Se espera que este juicio sea uno de los primeros en agendarse, ahora que el Ministerio de Salud aprobó el protocolo para su realización.