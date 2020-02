Germán Busamia: "El régimen de justicia no es de privilegio"

El gobernador Omar Gutiérrez hizo referencia el mes pasado que se iban a revisar las jubilaciones de privilegio. ¿Cree que esto podría tocar a la Justicia?

La asociación de jubilación de privilegio con el régimen de Justicia es totalmente incorrecta. Hay un régimen jubilatorio general que está contenido en la ley provincial 611, que regula las jubilaciones de todo el personal municipal y estatal que se haya adherido. Fija una edad de 55 para las mujeres y 60 para los hombres. Una cantidad de 30 años de aportes de diferente origen, con mayoría realizados a la caja del ISSN. El aporte personal es 15,5% y el Estado lo mismo, otro 15%. El régimen judicial fija 60 años tanto para mujeres como para hombres, 30 años de aportes y que al menos 15 de esos 30 tienen que ser bajo el régimen judicial. Además, el aporte del personal es de 18,5% Esto de privilegio no tienen nada, porque no brinda una contraprestación. Por otra parte, por el régimen general el trabajador se jubila por el 85% del salario del activo, mientras que el judicial es por el 82%.

El instituto tiene diez sub cajas y está analizando cuáles le generan déficit. Y la judicial no lo tiene, es una de las pocas superavitarias. El año pasado fue de 300 millones de pesos porque es superior lo que generan los activos respecto a los pasivos. Y ese superávit fue a beneficiar de manera solidaria el régimen general.

Lo diferencial son los sueldos..

Sí, eso puede ser, pero las jubilaciones son consecuencias de la actividad y en este sentido son superiores los aportes. Además, hay cuestiones constitucionales, como la garantía del 80 por ciento móvil. Nosotros tomamos contacto con el ISSN para ver cuáles son las líneas de trabajo. Se ha hablado de incrementar la edad jubilatoria, el porcentaje de los aportes, algo que ya se hizo hace algunos años, pero no alcanza para lograr el financiamiento.

La jubilación de un magistrado se puede decir que es alta pero es producto de que aportó al menos 15 años a la caja del Poder Judicial

¿Y qué debe hacerse?

Hay que aplicar un combo de cosas, dentro de las cuales hay que ver el déficit que provocan algunas cajas, como la de la ley 1282 (cargos electivos), donde no hay fondos para pagar jubilaciones. Es un régimen que con un año de aportes, con diez a la caja del ISSN, genera una jubilación correspondiente al 82% móvil del salario de un diputado provincial.

Por reclamo de derechos adquiridos ¿se podrían dar una serie de juicios, dependiendo de las modificaciones que se hagan al sistema?

Nosotros estamos contactando al instituto pero no participamos de esta discusión porque no corresponde. Sí estamos interesados en seguir la evolución porque nuestros propios empleados quieren saber qué va a pasar con su régimen jubilatorio. Para modificar aportes y contribuciones se necesita una ley y no podemos anticiparnos a algo que no ocurrió. En el momento que se hizo esto no hubo presentaciones. En otras cuestiones habría que analizarlo. Si hoy un trabajador que está en condiciones de acceder a algunos de los regímenes actuales le cambian en el camino las condiciones hay que ver si se da una afectación de derechos.