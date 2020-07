Germinar, la feria que optó por Internet para seguir emprendiendo

El 9 de marzo había sido la última vez que habían barrido la vereda del amplio corredor de la ex U9, desplegado los stands, encendido la música, prendido el fuego. La última vez que habían colgado los banderines de colores para que los mueva el viento. Pero de ninguna manera iba a ser el fin de cientos de proyectos que son el sostén de sus familias y que conforman una manera de vivir para muchos emprendedores de entre 18 y 35 años. Por eso crearon “Somos Germinar”, la feria virtual de la feria Germinar.

“Este 25 de julio se cumpliría un año de que comenzamos Germinar, cuenta Silvana Benvenutti, la directora provincial de Fortalecimiento Integral de la Juventudes, y lo que ocurrió fue que la pandemia aceleró la necesidad de las y los jóvenes por interrelacionarse más entre sí y mostrarse a potenciales consumidores; por lo que ellos mismos crearon ´somos germinar´ en las redes para poder continuar con sus emprendimientos”.

Silvana-feria-germinar-entrevista.jpg La feria Germinar en pandemia. Agustín Martínez

Los hay de herrería, jardinería, gastronomía y manufacturas, diseño y costura, juegos, salud y estética y hasta servicios culturales. Son en total 521 emprendimientos inscriptos en Germinar y se sumaron 30 desde el inicio del aislamiento; lo que da un total de 551. “Esta virtualidad nos permitió poder conocer a jóvenes del interior neuquino que por ahí no podían trasladarse hasta la feria y ahora pueden participar de la comunidad; u a otras que no estaban en germinar y la pandemia los obligó a emprender porque los ingresos familiares se les habían reducido y necesitaban otro más, o a otros que simplemente ahora contaban con tiempo”, agrega Silvana.

-> La vidriera emprendedora

Las redes sociales se distinguen por su uso y contenido, y cuanta más perspicacia haya en la manera de comunicar, mayor rendimiento se obtendrá. Está comprobado: Instagram es la linda de las redes y Facebook la vendedora por excelencia por su amplia capacidad de enlace. En Somos Germinar adecuan contenido a objetivo comunicacional y las dos aplicaciones que utilizan para tejer redes son Instagram y Facebook. “El Instagram se usa para contar sus historias, para darse a conocer y para generar un lazo con la persona del otro lado. En cambio, en Facebook, tenemos la tienda, y garantizamos mediante los links a páginas o los teléfonos, la comunicación directa entre usuario y emprendimiento”, explica Silvana que remarca que su función es la de “acompañar” este proceso que surgió de la misma necesidad e inquietud del grupo.

En algo menos de dos meses –debutaron en Instagram a principios de junio- ya obtuvieron más de 900 seguimientos, y fueron presentadas las historias de 42 proyectos de la ciudad y de la provincia.

Silvana-feria-germinar-entrevista-3.jpg La feria Germinar en pandemia. Agustín Martínez

Además, como una manera de contener la fuerza emprendedora, los talleres que antes se hacían presenciales ahora se hacen por Zoom –donde los chicos pueden participar activamente- y luego se trasmiten por Facebook para que queden grabados en caso de que a alguno le falle la conectividad. “Al momento, se dictaron un total de 25 talleres en el transcurso de la pandemia, sobre temáticas que son de gran interés a la hora de emprender: comercialización, análisis de costos, herramientas financieras para emprendedores, comunicación integral, campañas publicitarias, gestión de redes sociales, organización de eventos online, experiencias de compras asociativas y mercado futuro. Se hacen martes y viernes y los domingos hacemos trasmisiones en vivo a la manera de entrevistas con un emprendimiento determinado”, relata la coordinadora.

“Emprender puede ser un camino solitario a veces, cuando no sabés qué provedor te conviene más, cuando no encontrás a quién pedirle que te ayude con la página web, cuando no hay donde colocar tus productos. Ellos y ellas han logrado formar una verdadera comunidad fuerte y duradera en la virtualidad, que cuando vuelvan las ferias físicas, seguirá en forma paralela retroalimentando el camino emprendedor”, reflexiona Silvana.

-Para sumarse con un nuevo emprendimiento: “Somos germinar” en Instagram y en Facebook.