Gestión low cost: Aerolíneas dice que necesitará menos subsidios

El ejecutivo destacó que en la actualidad, con una facturación de u$s 2400 millones, el subsidio del Estado es u$s 6,3 por pasajero, mientras que en la administración anterior era u$s 100”.

“Nada de lo que dijeron que iba a pasar ocurrió: que la llegada de otras compañías iba a perjudicar a Aerolíneas cuando, de hecho, creció o que no se reduciría el déficit, y es la primera vez que vamos a cumplir con el presupuesto, mientras la anterior gestión lo duplicaba para poder seguir operando”, indicó el directivo en diálogo con la agencia Télam.

Agregó que “siempre que llega abril se comienza a decir que se ejecutó más de la mitad del presupuesto, pero no se tiene en cuenta la estacionalidad de los ingresos porque la gente compra los pasajes con antelación”.

“Para enero se vendieron 675.000 pasajes pero transportamos 1.240.000 pasajeros volando 5% interanual más, por lo que los gastos operativos fueron aún mayores pero esta ecuación se revierte en la segunda mitad del año; las cuentas están mucho mejor de lo previsto en la ejecución presupuestaria”, destacó.

En tanto, en enero “se hizo el llamado a las cuatro fábricas de aviones, Embraer, Boeing, Bombardier y Airbus para que oferten y se pueda hacer un recambio progresivo en una primera etapa de 12 aviones para Austral, que podría estar finalizada para mediados de año y luego cumplir con la segunda etapa”, remarcó.

Dell’Acqua aclaró que “no es posible realizar el cambio completo de la flota porque aún hay aeropuertos cuya estructura no está en condiciones de recibir a aviones de la talla, por ejemplo, de los Boeing 737-800”.

“Hay 10% más de pasajeros transportados que el año pasado y, mientras en 2015 volaban 35.000 pasajeros por día, hoy el promedio es 40.000, con un récord de 45.000 un solo día de diciembre”, precisó.

En 2016 Aerolíneas transportó 11,2 millones de pasajeros; en 2017, 13 millones, y este año se proyecta 14,3 millones, estimó.

