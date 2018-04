Giannattasio anunció la construcción de 466 viviendas

Según el intendente, la ampliación en la oferta de terrenos y viviendas fue fundamental en el plan de crecimiento de la localidad. “Es impresionante la cantidad de pedidos de lotes que tuvimos”, indicó.

El año pasado se entregaron 50 viviendas del IPVU-ADUS, con cofinanciamiento del gobierno provincial y nacional. “También desde el año pasado entregamos otras nueve y cinco se están terminando hoy. Estamos continuamente con la ayuda de Provincia construyendo viviendas”, señaló. Desde la gestión municipal esperan que el gobernador Omar Gutiérrez anuncie en el acto aniversario un proyecto anhelado por los residentes locales: un plan de 127 viviendas, que serán la primera etapa de un total de 250 que se construirán en conjunto con ADUS.

Además, se está gestionando con el gobierno nacional un plan para incorporar otras 216 viviendas en los próximos años, bajo la modalidad de asociación público-privada.

Su futuro

Por otra parte, consultado sobre su futuro político una vez que termine su mandato al frente de la localidad, el intendente precisó que si bien acatará lo que se defina en el seno del partido, va a “seguir trabajando en mejorar la calidad de vida de la gente”.

Al respecto, Giannattasio indicó que estará donde pueda estar “si tengo que estar. No es una apetencia hoy que me esté moviendo para ese lado”. Y aseguró que lo que realmente le llama la atención es pensar un futuro en la docencia. “Es lo que más me interesa, es algo fundamental que ayuda al progreso de las personas y les provee de dignidad”, consideró.