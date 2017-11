Incluso la actriz, embarazada de seis meses, eliminó a Gimena y a su marido, Nicolás Vázquez, de sus contactos de Twiter e Instagram.

"No estuvo en el momento que más la necesitamos", explicó Gimena en el programa Intrusos.

La actriz se refirió de esa manera a la actitud que tuvo la China luego de la trágica muerte del hermano de Nico, Santiago Vázquez.

"Un día le dije que esta amistad a mí no me gustaba, que no me servía -relató Gimena- ¡Tenés que estar en las malas! No es que perdimos un bolso. Fue muy grave lo que pasó....". Y agregó que Suárez entonces "se enojó".