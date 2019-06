Gobernador de Río habló de "un misil" contra las favelas

Pese a que ganó el aplauso de los presentes en el acto, puertas afuera generó repudio de organizaciones civiles y sectores de la política, que ven un incremento de la violencia en el estado alentado por su discurso. “Es necesario recordarle al ex juez que la pena de muerte no está prevista en Brasil. Estamos en un Estado democrático de derecho y no de barbarie”, escribió Renata Souza, diputada y titular de la Comisión de Derechos Humanos, en su cuenta de Instagram.

La violencia policial en Río de Janeiro se encuentra a niveles históricamente altos. En el primer trimestre del año la Policía mató a 434 personas, según datos oficiales. Además, hubo operaciones en favelas que concluyeron con varios muertos y denuncias de vecinos por abusos y ejecuciones.