Godoy militó por la reducción de la jornada laboral

En Cutral Co, Godoy se reunió con sus compañeros ceramistas de Stefani, con los obreros despedidos de Minarco, que ocupan la planta en defensa de sus puestos de trabajo, y con vecinos del centro de la ciudad. El precandidato aseguró que “es notable la falta de trabajo y el peso de los despidos y suspensiones de petroleros en Cutral Co y Plaza Huincul”. “Una ciudad que sufrió la desocupación en los 90 no quiere volver a vivir esa situación, por eso recibió mucho apoyo nuestra propuesta de trabajar seis horas, cinco días a la semana, con un salario mínimo igual a la canasta familiar, para que todos puedan tener trabajo”, agregó.

Volviendo a la reducción de la jornada laboral, Godoy dijo que “con una medida de este tipo se podrían crear puestos de trabajo para los miles de jóvenes que hoy no tienen posibilidades de trabajar, o lo hacen precarizados y sin ningún derecho. Junto a esta propuesta, en lo inmediato proponemos, y ya lo presentamos en la Legislatura, declarar la emergencia laboral para prohibir los despidos y suspensiones por dos años”.

Con Godoy estuvo la candidata Julieta Katcoffén. Aseguró que desde el Frente de Izquierda también ven “con preocupación la situación de las mujeres”. “Por eso estamos proponiendo un Plan Integral de Emergencia contra la violencia hacia las mujeres y llamando a organizarnos por todos nuestros derechos”, destacó.

Los precandidatos del Frente de Izquierda acompañan sus presentaciones de campaña con el apoyo a los trabajadores que son despedidos en la región.