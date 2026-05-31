Golpe al bolsillo: uno por uno, todos los aumentos que se vienen en junio

Con el inicio de junio , los hogares argentinos volverán a enfrentar una serie de aumentos que impactarán de lleno en el bolsillo de los trabajadores. Aunque la inflación mostró una desaceleración en abril, con un 2,6% según el INDEC , a partir del sexto mes del año entran en vigencia nuevos ajustes en rubros clave como medicina prepaga , transporte , combustibles , alquileres , colegios privados y tarifas de agua .

El aumento responde a un mecanismo distinto en cada rubro: algunos siguen el IPC oficial, otros combinan inflación con costos operativos , y otros aplican cláusulas contractuales pactadas de antemano.

Prepagas

Las empresas de medicina prepaga ya comunicaron a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) los incrementos para junio. Swiss Medical, OSDE, Sancor Salud, Avalian y Accord Salud aplicarán una suba del 2,6%, en línea exacta con la inflación de abril. Omint irá más arriba: sus planes tendrán aumentos de hasta el 2,9%. En varios casos, el ajuste también alcanzará a los copagos.

prepagas salud coseguro generica -mil pesos- A de abril, las prepagas constarán un poco más para los argentinos.

Transporte

Los boletos de colectivo y subte en el AMBA subirán entre 4,6% y 4,8% desde el 1° de junio, según una fórmula que toma la inflación oficial más un 2% por costos operativos.

En la Ciudad de Buenos Aires, las 31 líneas que circulan exclusivamente dentro del distrito tendrán un aumento del 4,6%:

Tramo de hasta 3km: pasará a costar $ 788,41

Tramo de entre 3 y 6km: $876,05

Tramo de 6 a 12 km: $ 943,53

En la Provincia, las líneas desde el 200 en adelante subirán 4,8%: el mínimo pasará de $ 968,57 a $ 1015,06. El subte y el Premetro también aumentarán: el viaje general pasará de $1490 a $1558,54 para usuarios con SUBE registrada, manteniéndose los descuentos por frecuencia a partir de los 20 viajes mensuales.

Hay una segunda etapa: el 15 de junio las 104 líneas de jurisdicción nacional -las que conectan el Conurbano con la Ciudad- sumarán un 2% adicional, llevando el boleto a $ 728,28.

Colectivos - Cole (1) Claudio Espinoza

Peajes: 4,6% en autopistas porteñas

Los peajes de la Ciudad también se actualizan con la misma fórmula del transporte. En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, los autos de hasta dos ejes pagarán $ 4518,33 en horario normal y $ 6403,21 en hora pico. Las motos abonarán $ 1882,44 y $ 3012,29 respectivamente. En la Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero, el valor para autos será de $ 1882,44 en horario normal.

Combustibles

Todas las estaciones de servicio del país aplicarán desde junio nuevos precios en nafta y gasoil. El ajuste tendrá un piso de entre 2 % y 3,5%, impulsado por la devaluación mensual del peso, el aumento en los costos logísticos y la suba gradual de los impuestos a los combustibles que define el Gobierno nacional.

SFP Precio de nafta combustuble aumento ypf (3) Sebastián Fariña Petersen

Alquileres

Junio traerá situaciones muy distintas según el tipo de contrato vigente de alquiler. Para los inquilinos con contratos firmados bajo la ley anterior (aquellos de tres años con un solo ajuste anual), el Índice de Contratos de Locación (ICL) del Banco Central determinó una actualización anual que rondará el 80%, lo que implicará una transformación significativa en el valor mensual que venían pagando.

Los contratos celebrados tras la derogación de esa normativa, en cambio, aplican actualizaciones cada cuatro o seis meses en función de la inflación acumulada, con incrementos escalonados y más graduales.