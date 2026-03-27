Denuncian aumentos exorbitantes en la tarifa de energía: facturas a PyMEs por casi 2,5 millones de pesos

Andrés Villablanca, dueño de un comercio de Centenario, alertó por la situación y convoca a vecinos para reclamar respuestas al EPEN.

Un comerciante de Centenario , preocupado por el incremento de las tarifas de energía eléctrica convoca a los vecinos, comerciantes y productores a una reunión para evaluar medidas. “Viene aumentando todos los meses y excesivamente", contó Andrés Villablanca, dueño de un mercadito barrial, en diálogo con LU5.

"El mes pasado pagué 1.800.000 en mi comercio y ayer 2.400.000”, indicó el comerciante, sobre las últimas facturas que le llegaron. En ese contexto, contó que mientras esperaba que lo atiendan para pagar en las oficinas del Ente Provincial de Energía del Neuquén ( EPEN ), habló con otros vecinos y "estaban todos en situaciones similares".

"Me decían algunos jubilados que estaban en la fila que les llegaron 300 o 400 mil pesos, ¿Cómo hacen para pagar eso y llegar a fin de mes?", insistió Villablanca, quién, además, aseguró que "hay casas particulares que están pagando casi un millón de pesos”, afirmó.

Energia-Electrica- tarifas electricidad.jpg

Convocatoria para los vecinos

El comerciante convocó a una reunión abierta para este viernes con el objetivo de organizar un reclamo conjunto. “Quiero convocar a los vecinos de Centenario, particulares, comerciantes y chacareros a tener una reunión y ver qué podemos hacer, porque es insostenible”, sostuvo.

En ese marco, planteó la necesidad de solicitar respuestas al EPEN. “Es muy importante que mañana los vecinos se acerquen y tengamos una reunión para pedirle una respuesta al EPEN porque no sé quién controla”, expresó.

La convocatoria está prevista para las 15 en la intersección de las calles Chaco y Reynaldo Moya, en la canchita Vicente Stagnaro, en el barrio Del Alto. “Espero que nos den una mano porque es mucha plata. Estamos todos sorprendidos, charlo con todos los vecinos que van a comprar al comercio”, concluyó.

Tarifas eléctricas disparadas en Neuquén frente a otras provincias

El sistema eléctrico en la Patagonia muestra diferencias marcadas entre provincias, con impacto directo en los bolsillos. Un informe de marzo del Observatorio de Tarifa Eléctrica Argentina (OTEA) señala que no hay un esquema uniforme y que los costos dependen de factores como la ubicación, la cantidad de usuarios y la extensión de las redes.

En ese escenario, Neuquén aparece con las tarifas más altas del país en el segmento residencial. Para un consumo bajo de 114 kWh mensuales, el servicio del EPEN llegó a $419 por kWh, más del doble del promedio nacional, mientras que en otras provincias patagónicas los valores son bastante más bajos.

La diferencia también se nota cuando sube el consumo y, sobre todo, en el sector productivo. Un comercio o PyME con demanda de 10.000 kWh mensuales paga en Neuquén unos $353, mientras que en Santa Cruz ese mismo consumo ronda los $126 y en Chubut cerca de $146.

El informe plantea que esta brecha complica la competitividad y deja en evidencia un sistema fragmentado, con distribuidoras que operan en contextos muy distintos: desde zonas urbanas concentradas hasta áreas rurales extensas con pocos usuarios.

A eso se suma el peso de los impuestos y cargos adicionales, que en la Patagonia tienen algunos de los valores más altos del país. Ese componente termina empujando el costo final de las facturas y amplía las diferencias entre provincias.